Een botsing met vogels in de lucht? 'Iedere vlieger heeft dat wel eens meegemaakt'

De zwerm zeemeeuwen die vanmorgen op een vliegtuig van TUI klapte waardoor het toestel met flinke schade moest terugkeren naar Schiphol, is zeker geen incident. Piloten maken zulke 'birdstrikes' regelmatig mee, zegt gezagvoerder Jeroen Wiedenhoff. "Bij mij kwam er eens een vogel in het landingsgestel, met alleen wat bloedspetters, maar ik kreeg ook een reiger in de motor: dat gaf grote schade."

Schiphol doet er alles aan om botsingen met vogels te voorkomen: van laserstralen en knalgeluiden tot varkens die de lekkernijen op de grond voor vogels wegkapen. "Luchthavens hebben een 'birdwatch', legt piloot Jeroen Wiedenhoff uit op NH Radio. "Op sommige vliegvelden zie je ook bewegende nepvogels staan om die beesten af te schrikken. Maar ik geef het ook door aan de luchtverkeersleiding als ik een zwerm vogels zie zitten. Die worden dan verjaagd."

Bloedspetters en diepvrieskippen

Desondanks is volgens Wiedenhoff 'iedere vlieger bij TUI, Transavia of KLM' weleens op een vogel gebotst. "Bij mij is het meerdere keren gebeurd. Van een vogel in het landingsgestel, toen was er niets aan de hand, behalve - dat klinkt misschien naar - wat bloedspetters", vertelt hij. "Tot een reiger in de motor. Dat zorgde voor het afbreken van een van de bladen en dat gaf grote schade."

Dat laatste geval was wel uitzonderlijk, zegt Wiedenhoff. "Het geeft meerdere klappen, het gaat ratelen en je voelt 'boem boem boem'. Maar de motor draait gewoon door, die kan dat prima hebben. Dat wordt zelfs getest met diepvrieskippen die door de motor worden geschoten. Maar we hebben hem toen wel afgezet en zijn op één motor teruggevlogen naar Amsterdam."

Geen paniek dus, maar dat zou wel anders zijn voor een straaljager als een F-15 of F-16, zegt Wiedenhoff. "Als de motor dan kapot is, is er geen motor meer en kom je in een glijvlucht terecht."