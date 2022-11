Beller doet zich voor als wijkagent en vraagt waar Alkmaarders waardevolle spullen bewaren

Zeker tien mensen in regio Alkmaar zijn gistermiddag tussen twee en vier uur gebeld door iemand die zich voordeed als de wijkagent. De beller vroeg of er waardevolle spullen in huis waren en waar die bewaard werden. De politie zoekt uit wie er achter de telefoontjes zit. "We nemen het uiterst serieus", aldus de woordvoerder.