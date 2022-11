De Peiling: ik steek vandaag een kaarsje aan voor een dierbare

Vandaag is het Allerzielen, de dag waarop we onze dierbaren herdenken door het aansteken van een kaars. Allerzielen is van oorsprong een katholieke gedenkdag, maar inmiddels een wijdverbreid fenomeen. Op begraafplaatsen, in kerken, maar ook op andere plekken komen mensen bij elkaar. En veel mensen branden ook gewoon thuis een kaarsje. Doe jij dat ook en voor wie?

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden. Mensen bidden dat de zielen het goed hebben.

Inmiddels wordt de gedenkdag wereldwijd gevierd en kun je op veel plekken in onze provincie een kaarsje branden voor een dierbare. In het Vondelpark in Amsterdam kan je bijvoorbeeld vanavond een lichtje te water laten voor iemand die je bent verloren. Ook in protestantse kerken wordt aandacht aan de gedenkdag besteed. Nabestaanden bezoeken op deze dag het graf van overledenen en herdenken hun geliefden met bloemen en lichtjes. Veel mensen branden thuis een kaarsje voor een dierbare.

Steek jij vandaag ook een kaarsje aan voor een dierbare? En voor wie doe je dat?