Wie is de sterkste? Moeder en dochter doen beide mee aan WK gewichtheffen

Trainen, trainen en nog eens trainen voor Adela Pijcke (57) en Diana Estaris (37) uit Julianadorp. Over een paar weken doen zij mee aan het WK gewichtheffen voor masters in Orlando (Verenigde Staten). Adela moet haar titel zien te verdedigen en voor haar dochter Diana is het de eerste keer op een WK.

Gewichtheffers van over de hele wereld komen in december over naar Orlando om mee te doen aan dit toernooi voor gewichtheffers boven de 35 jaar. "In totaal wel duizend deelnemers", vertelt Adela Pijcke, die al meerdere Europese- én wereldtitels op haar naam heeft staan.

Pijcke is pas een jaar of tien actief in het gewichtheffen, maar bleek al gauw een natuurtalent. Inmiddels runt ze haar eigen sportschool en vliegt ze de wereld over om mee te doen aan wedstrijden. Ze ontdekte de sport omdat ze afleiding zocht sinds ze de volledige zorg kreeg over haar verstandelijk en lichamelijk gehandicapte dochter Diana.

Inmiddels is het gewichtheffen niet meer alleen de passie van Adela, want ook Diana is helemaal gek op de krachtsport. "Wij doen het altijd samen, dat is leuk", vertelt Adela. Over drie weken reizen moeder en dochter af naar Orlando en dat is best spannend voor Diana. Dit jaar is er op het WK voor het eerst een onderdeel speciaal voor gehandicapte topsporters. "Dat is een try-out", legt Adela uit.

In onderstaande video vertelt Adela hoe ze haar dochter heeft zien veranderen door het gewichtheffen (tekst gaat door onder de video).