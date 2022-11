Provincie dreigt 'onleefbaar' te worden na intrekken van bouwvrijstelling

Door het intrekken van de bouwvrijstelling dreigen 150 Noord-Hollandse bouwprojecten in het water te vallen. De Raad van State besloot vandaag dat de bouwsector niet langer vrijstelling krijgt van stikstofmaatregelen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk waarschuwt dat als het kabinet geen actie onderneemt, Noord-Holland 'onleefbaar' dreigt te worden.

De uitspraak werd gedaan in de Porthos-zaak, een project in de haven van Rotterdam waarbij CO2 in een leeg gasveld wordt opgeslagen. De uitspraak heeft niet alleen invloed op dit project, maar ook op de bouwprojecten binnen onze provincie. "Het kan echt zijn dat toekomstige projecten niet meer van de grond komen. Dat het simpelweg niet gaat lukken", laat Mark Tervoort, directeur van bouwbedrijf Tervoort Egmond weten.

Ook provincie Noord-Holland spreekt zich duidelijk uit tegen de uitspraak van de rechter: "Dit heeft gevolgen voor de meeste van de 150 grote bouwprojecten in Noord-Holland, voor tienduizenden woningen. Maar ook ziekenhuizen, kantoren, winkels, energiecentrales, recreatie, wegen en watervoorzieningen worden getroffen. Als het kabinet nu geen actie onderneemt, gaat Noord-Holland de komende jaren op slot en dreigt onze provincie onleefbaar te worden", aldus Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Geen bouwstop

De Raad van State benadrukt dat de uitspraak niet zorgt voor een bouwstop. Wel moet er nu bij ieder nieuwbouwproject een berekening worden gemaakt van de stikstofneerslag op natuurgebieden. En dat levert problemen op: er zijn niet genoeg experts om deze berekeningen te maken, en dit kan dus voor maanden vertraging zorgen. Daarnaast is het ook weer een extra kostenplaatje, waar volgens Tervoort de consument voor op gaat draaien: "Het verhoogt de bouwkosten en de doorlooptijd, het wordt alsmaar duurder."

De bouw staat al langere tijd onder druk, en dat levert duidelijk irritatie op: "Het is voor ons gewoon niet te bevatten dat minister De Jonge roept dat we voor 2030 900.000 woningen gaan bouwen, en de andere kant vervolgens de handen op onze rug bindt", aldus Tervoort.

Toch is er ook nog een sprankeltje hoop. "We hebben gelukkig Bouwend Nederland (vereniging van bouw- en infrabedrijven, red) met goede ingangen in Den Haag. Ik mag hopen dat zij met een harde vuist op tafel gaan slaan, maar daar ga ik wel vanuit", laat hij weten.