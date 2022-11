Aalsmeerse ex-militair Frank strijdt om Oekraïners in oorlogsgebied de winter door te helpen

Terwijl de oorlog in Oekraïne aanhoudt, zijn er ook nog steeds mensen die dag in dag uit bezig zijn om hulpgoederen in te zamelen. Dat is, nu de strenge winter voor de deur staat, harder nodig dan ooit. Ex-militair Frank Klaassen uit Aalsmeer reisde voor Stichting Humanitaire Hulp Oekraïne (Help Oekraïne!) af naar oorlogsgebied om noodgeneratoren naar ziekenhuizen te brengen.

Die generatoren zijn ontzettend belangrijk, want ze zorgen ervoor dat een ziekenhuis te allen tijde toegang tot elektriciteit heeft. Frank beseft zich dat pas écht wanneer hij de dankbaarheid in de ogen van een verpleegster van een van de ziekenhuizen ziet: "Als ze hoort dat we een generator bij ons hebben slaat ze huilend haar armen om me heen en ik weet niet wat ik moet zeggen", schrijft hij in zijn reisverslag. Tekst gaat verder onder de video:

Aalsmeerse ex-militair Frank strijdt om Oekraïeners in oorlogsgebied de winter door te helpen - NH Nieuws

Deze week haalt Frank met zijn vrienden van Help Oekraïne! weer 'gewoon' kleding op bij een inzamelpunt bij het Alkwin Kollege in Uithoorn. Het contrast met zijn tijd aan het front is groot. "Je ziet de gezichten van mensen daar en merkt dan hoe belangrijk het is dat mensen deze bijdragen blijven leveren."

De oud-militair wil vooral niet als held worden gezien. Hij brengt de dankbaarheid van de Oekraïeners liever over op alle mensen uit de regio die de afgelopen tijd spullen hebben ingezameld of geschonken. Er is op dit moment een tekort aan álles, weet Frank. Maar wat nu vooral nodig is, zijn spullen die helpen om de winter door te komen, zoals warme kleding, voedsel, dekens en generatoren. "Veel mensen zijn ontheemd. De huizen zijn een ravage", omschrijft Frank zijn ervaringen in Oekraïne. "Soms staan de muren er nog, vaak ligt het dak eraf. Granaten zijn ontploft, dus alles is gewoon wég."

Quote "In de winter kan het in Oekraïne wel -5 of -10 graden worden. Als een flat geen verwarming heeft, is het onwerkelijk om daar te verblijven" Illia (14)

Hoe streng de winters in Oekraïne kunnen zijn, weet de 14-jarige Illia maar al te goed. Hij heeft er gewoond tot hij een paar maanden geleden moest vluchten. "In de winter kan het in Oekraïne wel -5 of -10 graden worden. Als een flat geen verwarming heeft, is het onwerkelijk om daar te verblijven", herinnert de jongen zich. Samen met veertien andere gevluchte Oekraïense kinderen vormt hij een klas aan het Alkwin Kollege. Dat er nog steeds zoveel spullen worden ingezameld, maakt hem 'trots'. Klasgenoot Sofia (13) voelt zich een klein beetje beter door de actie. Dat ze haar familie en vrienden heeft moeten achterlaten, valt het meisje zwaar. "Als ik wakker word, denk ik elke keer: 'leven ze nog wel?'", vertelt ze verdrietig. Tekst gaat verder onder de foto's.

Frank maakt een noodgenerator in orde Help Oekraïne!

Veel huizen in oorlogsgebied zijn volledig verwoest Help Oekraïne! Volgende