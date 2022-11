Voorlopig geen walstroom voor asielschip: COA schakelt over op biobrandstof

Het asielschip in Velsen-Noord zal voorlopig niet worden aangesloten op walstroom, dit tot grote ergernis van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Velsen is in juni akkoord gegaan met de komst van het schip met duizend vluchtelingen onder voorwaarde dat de elektriciteit zou worden opgewekt door groene walstroom. Burgemeester Dales toont zich 'zeer ontstemd.'

Na ruim een maand draait de MS Silja Europa nog steeds op vervuilende dieselgeneratoren. Volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is dat het gevolg van technische problemen.

In een brief aan de gemeente Velsen schrijft het COA: 'Ondanks de uitgebreide

voorbereidingen, is het tot onze grote spijt tot op heden nog niet gelukt. Het

vervaardigen van een hoogspanning-walstroomaansluiting voor internationaal

opererende vaartuigen, is een veel complexere materie gebleken dan in eerste instantie

werd verwacht.'

Schadelijke uitstoot terugdringen

De aansluiting wordt daarnaast bemoeilijkt door de ligging van het schip. De stekker waarop de stroom moet worden aangesloten, zit niet aan de walkant maar aan de andere kant van het schip. "Het schip is uit veiligheidsoverwegingen op deze manier aangemeerd", zegt een woordvoerder van het COA. "Bij stevige wind, zoals nu, zou het anders kunnen losslaan."

Om de schadelijke uitstoot van het schip zoveel mogelijk terug te dringen, schakelt het COA vandaag over op biobrandstof, zogeheten HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). De emissiewaarden van deze brandstof zouden een stuk lager zijn.