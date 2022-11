'Ouwe lullen skaters' zorgen zelf voor indoor-skatepark

Als Davy Akkerman (49) zeven jaar geleden ontdekt dat Alkmaar geen indoorskatepark heeft waar skaters elkaar kunnen ontmoeten, besluit hij zelf zo'n plek te creëren. Via sponsorgelden, een crowdfundingsactie en eenmalige subsidie zamelt hij, met een groep vrienden, geld bij elkaar. Onder meer om een ruimte te huren, bouwmateriaal te kopen en activiteiten te organiseren. Inmiddels is skatepark STRAAT! ruim zeven maanden geopend.

Davy Akkerman bij Skatepark STRAAT! - Marc van Aken/STRAAT!

Als skater weet Davy Akkerman als geen ander hoe belangrijk het is een plek te hebben om naartoe te gaan. "Skaten is mijn uitlaatklep, even uit het hoofd, pure focus op trucjes met het board. Toen ik met andere 40-plussers voor de zoveelste keer op het skatepark in de Daalmeer was, dacht ik: Wat als het dadelijk slecht weer wordt? Dan hebben wij geen plek om naartoe te gaan. Ik wilde zo'n plek realiseren." Zeven jaar later, besloot hij zijn droom waar te maken. Samen met een clubje 'ouwe lullen skaters', zoals Davy zichzelf en zijn vrienden noemt, bezoekt hij verschillende skateparken voor inspiratie en kijkt hij naar potentiële locaties voor een eigen skatepark. De Drukkerij Uiteindelijk valt het oog op De Drukkerij aan de Marconistraat in Alkmaar, een oud gebouw dat industrieel aandoet en aan alle zijden voorzien is van een grote hoeveelheid ramen. Ze waren verkocht. "Ik ging kijken wat de mogelijkheden waren." Dolgraag wilde de groep mannen een huurcontract voor de ruimte tekenen, maar behalve een locatie was er nog niets. Ondanks dat zij dit spannend vonden, besluiten ze het plan door te zetten. Het hele project verloopt niet geheel vlekkeloos, want de eerste subsidieaanvraag wordt afgekeurd.

Quote "Ik ben trots op wat we met elkaar hebben neergezet" Davy Akkerman

De groep laat zich er niet door uit het veld slaan en besluit een inzamelingsactie op te zetten om spullen voor de bouw van een skatepark aan te schaffen. De bereidheid om donaties te doen blijkt groot, binnen korte tijd zamelen ze 8.000 euro in. Ook ontvangen zij een eenmalige subsidie vanuit de gemeente Alkmaar. "Van dat geld hebben we bouwmaterialen aangeschaft en zijn we aan de slag gegaan", vertelt Davy. Aanvankelijk wilde de groep een nieuwe betonnen vloer laten leggen, maar dat bleek al snel te duur. "Via een veiling heb ik uiteindelijk een partij hout opgekocht en zijn we met een groep vrijwilligers gaan bouwen." Verschillende projecten Inmiddels is het skatepark in De Drukkerij, dat gerund wordt door vrijwilligers, bedekt met houten platen en gevuld met diverse skate-obstakels. Van een houten halfpipe tot curb, een lang blok met randjes om slides en grinds op te doen. "We draaien sinds kort ook diverse projecten", vertelt Davy vol trots. De projecten variëren van graffiti workshops tot skatelessen voor jongeren met autisme. Op de laatste vrijdag van de maand wordt 30-Plus Skate georganiseerd. "Mijn dochter Jip houdt daarnaast Girl en Queer skate sessies." Davy kijkt met veel voldoening naar het hele project. "Ik ben echt trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Ik vind het prachtig." Hij heeft er zelfs een deel van zijn baan in het onderwijs voor opgezegd. "Ik ben van vier dagen onderwijs naar 2,5 dag gegaan. Morgen mag ik weer naar de skatebaan", zegt hij vreugdevol. De komende jaren hoopt Davy het park verder uit te breiden en van de skateplek een gevestigde plaats te maken waar jongeren met passie voor de straatcultuur samenkomen.

Tip van Davy Akkerman "Om de ideeën in je hoofd te concretiseren, helpt het om deze uit te wisselen. Bazuin het rond, je hoeft het niet alleen te doen. Je hebt ook anderen nodig. Als je de plannen eenmaal hebt verkondigd, kun je niet meer terug en creëer je een soort sneeuwbaleffect. Dat helpt echt."