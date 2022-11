Politie liet vorig jaar bijna 1400 zaken liggen vanwege capaciteitsgebrek

In de politieregio Amsterdam konden 1375 zaken vorig jaar niet opgepakt worden omdat er te weinig personeel was om onderzoek te doen. Het ging bijvoorbeeld om mishandelingen, diefstallen en fraudegevallen.

Dat laat burgemeester Halsema weten in antwoord op vragen van D66-raadsleden Ilana Rooderkerk en Rob Hofland. De twee raadsleden vroegen om informatie over de Amsterdamse situatie naar aanleiding van een nieuwsbericht van de NOS waaruit bleek dat de politie vaker zaken moet laten liggen.

Niet vaker

Zaken die ook bleven liggen zijn vermogensdelicten, cybercrime, diefstallen van scooters en fietsen, vernielingen en winkeldiefstallen. Het gaat bij al deze categorieën om meer dan vijftig zaken. "Vergeleken met andere delen van het land zijn deze type zaken in de eenheid Amsterdam niet vaker blijven liggen", schrijft Halsema.

Volgens Halsema speelt het belang van het slachtoffer een grote rol bij de afweging of een zaak wel of niet wordt opgepakt. "Dit is met name het geval bij ernstige delicten, zoals zeden, geweld, moord. Daarnaast zijn de volgende indicatoren van belang: de impact die een zaak heeft, de haalbaarheid van een zaak en het beoogd effect dat het doorzetten van een zaak kan hebben."

Transparant

Halsema stelt dat slachtoffers geïnformeerd worden als hun zaak niet wordt opgepakt. "Het is belangrijk dat de politie naar slachtoffers transparant is over de keuzes die worden gemaakt en dat slachtoffers zich gehoord voelen." Wie het niet met de beslissing eens is, kan een klacht indienen of het OM vragen opnieuw naar de beslissing te kijken.

De eenheid Amsterdam bestaat ook uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Duivendrecht, Weesp, Kudelstaart en de Kwakel. Losse cijfers voor alleen de gemeente Amsterdam worden door de politie niet bijgehouden.