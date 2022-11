Van Eesteren Museum genomineerd voor Erfgoedvrijwilligersprijs

Het Van Eesteren Museum in Nieuw-West is een van de drie finalisten die kans maken op de Erfgoedvrijwilligersprijs 2022. Als het museum de prijs wint, levert dat 10.000 euro op.

Het museum ontstond nadat een aantal bewoners van Nieuw-West wandelingen door de buurt organiseerde. Later groeide dat uit tot een fysiek paviljoen.

"En inspirerend voorbeeld van een organisatie die door de inzet van vrijwilligers volwassen is geworden en geprofessionaliseerd en bovendien nog steeds de kracht, kennis en kunde van deze zeer diverse groep blijft inzetten om haar organisatie te versterken", schrijft de Stichting Nederland Monumentenland. De stichting organiseert de verkiezing voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het museum laat weten 'ontzettend blij' te zijn. "En die nominatie willen we graag omzetten in winst, want de winnaar mag een mooi geldbedrag besteden aan de bevordering van kennisoverdracht. Daarom roepen wij jullie allemaal op om op ons te stemmen."

Het stemmen gebeurt online. Het Van Eesteren Museum moet het opnemen tegen Museumboerderij Wendezoele en Openluchtbad Zwolle. Naast de hoofdprijs, is er voor de nummers twee en drie een cheque van 5.000 euro beschikbaar.