Amsterdam richt twee winteropvanglocaties in voor 350 daklozen

Vanaf december kunnen 350 daklozen in Amsterdam gebruik maken van de winteropvang. Het gaat om twee opvanglocaties. Eén daarvan is de voormalige gevangenis aan de Transformatorweg in West, de tweede een pand aan de Nieuwe Looiersstraat in het centrum.

Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink was het ingewikkeld om geschikte locaties te vinden. "Op dit moment is, naast opvang voor dak- en thuisloze mensen, ook opvang nodig voor mensen uit Oekraïne en asielzoekers." Bewoners van de Nieuwe Looiersstraat en van omliggende straten worden per brief geïnformeerd, ook organiseert de gemeente op 7 december een informatiebijeenkomst.

De GGD screent iedereen die toegang wil tot de winteropvang. "Naast een bed, bad en brood wordt er ingezet op mogelijk perspectief", laat Groot Wassink weten. "Dit kan onder andere zijn repatriëring of mensen in contact brengen met de juiste hulpverlening. Zo wil het college ervoor zorgen dat er bij afloop van de winteropvang zo min mogelijk dak- en thuisloze mensen op straat komen te staan."

Naast de winteropvang is er ook de winterkouderegeling. Wanneer het te gevaarlijk is om in de nacht buiten te zijn (vanwege kou of storm) worden dak- en thuisloze mensen opgevangen. Veldwerk en het Mobiel Team van HVO-Querido gaan dan op zoek naar mensen op straat.

