Bondscoach Jonker haalt Martens en Van der Gragt weer bij selectie Oranjevrouwen

De 60-jarige Jonker heeft besloten geen beroep te doen op Vivianne Miedema en Jill Roord. "Net als in oktober hebben we weer gekeken naar de individuele situaties van speelsters. In overleg met de speelsters en hun club hebben we besloten Vivianne en Jill deze periode niet op te roepen", aldus de voormalig trainer van Telstar.

Stefanie van der Gragt zat de afgelopen maanden niet bij de selectie, maar is dankzij haar goede spel bij haar nieuwe werkgever Inter weer opgeroepen. Lieke Martens miste door een blessure de afgelopen wedstrijden van Nederland maar kan zich nu gaan opmaken voor beide oefenduels. Oranje speelt op 11 november in Utrecht tegen Costa Rica en op 15 november in Zwolle tegen Denemarken.