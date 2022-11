Van Kiss tot Vivaldi in voorstelling Barock van Ellen ten Damme en meer tips voor het weekend

De voorstelling Barock gaat vrijdag 4 november in première in het de la Mar theater in Amsterdam. Op 16 december staat ze in Amstelveen, 5 april 2023 in Hoorn en 7 april 2023 in Alkmaar.

Pop- en theaterdiva Ellen ten Damme werd voor haar nieuwe voorstelling Barock geïnspireerd door de muziek van Vivaldi en een podcast over Lodewijk de Veertiende. Het overdadige van de barokperiode van de 17 e eeuw en de macht van de Zonnekoning heeft ze verwerkt in eigen teksten en liedjes. Ook doet ze een greep uit werk van anderen zoals Charles Aznavour. "Maar Kiss en Rammstein vind ik in al zijn overdaad en uitbundigheid een soort hedendaagse barok. Daarom heb ik ook voor de naam Barock gekozen", vertelt Ellen met een lach op het gezicht.

Uitgaanstip 2: Big Art in de Bijlmerbajes

Grote of soms zelfs enorme kunstwerken hangen en staan dit weekend in het Bijlmerkwartier in Amsterdam op Big Art 2022. Elk jaar strijkt BIG ART neer in een bijzonder gebouw in of rond Amsterdam waar tientallen galeries en kunstenaars de ruimtes vullen met een unieke mix van monumentale schilderijen en tekeningen, grote sculpturen en foto’s, betoverende lichtkunstwerken en indrukwekkende interactieve installaties. Er is werk te zien van gevestigde kunstenaars en beginnende talenten. Te kijk en te koop!

In 2021 werd Big Art op het Hembrugterrein in Zaanstad georganiseerd. Culture Club was erbij. (zie onderstaande video)