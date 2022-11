Ook al gaat de sloop niet door, tijdelijke huurders Oostwijk moeten binnen drie maanden weg

Huurders met een tijdelijk contract in Oostwijk in Koedijk moeten binnen drie maanden hun huis verlaten. Ze zitten anti-kraak in de woningen die eerder gesloopt zouden worden in het dorp. Nu dat niet meer doorgaat moeten ze de woningen sneller verlaten dan gedacht. "We staan straks gewoon op straat."

Dat zegt huurder Marguerite de Lozanne. “We wisten wel dat het een tijdelijk contract was, maar we hadden niet gedacht dat we er zo snel uit moesten.” Afgelopen vrijdag kregen ze het nieuws te horen van woningcorporatie Woonwaard.

Van de in totaal 38 woningen in de Schoolstraat en de Burgemeester W. Kooimanstraat in Koedijk hebben achttien huizen een tijdelijk huurcontract. Het afgelopen jaar is er flink geprotesteerd door oorspronkelijke bewoners tegen een mogelijke sloop van die vooroorlogse woningen in de wijk Oostwijk.

Vergunning niet verlengd

De woningcorporatie heeft tijdelijke huurcontracten uitgegeven om, in afwachting van sloop, leegstand van de achttien woningen tegen te gaan. Nu er niet meer gesloopt gaat worden blijkt de vergunning voor tijdelijke bewoning niet te kunnen worden verlengd.

Dit komt door de gewijzigde plannen van sloop naar verkoop/renovatie, 'omdat tussen twee vergunningen op basis van een andere reden een minimale termijn van 5 jaar moet zitten'. Lang verhaal kort: de huurders moeten per 2 februari hun huis verlaten.

Stress

En dat bericht kwam hard binnen bij de bewoners. "Ja stress, het geeft heel veel stress. Want, waar moet je naartoe?", vraagt Marguerite zich af. Ze was er op voorbereid dat tijdelijk ook echt tijdelijk is, maar volgens haar zijn er nog geen concrete plannen met de huizen na 2 februari. "Hoezo mogen we dan niet wat langer blijven?"

Volgens woordvoerder Nel de Hoop van Woonwaard is er echter wel al een bestemming bekend voor de huizen met een leegstandcontract. "Deze zullen worden verkocht." De andere huurders, met een vast huurcontract, zullen na een mogelijke renovatie gewoon in hun woning kunnen blijven.