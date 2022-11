Succesje voor burgerinitiatief wonen-op-voetbalvelden • Komst eerste minderjarige asielzoekers weer uitgesteld

Eind volgende week zouden de eerste minderjarige asielzoekers naar de opvang in Driehuis moeten komen.

"Een precieze datum hebben we niet, maar rond die tijd moeten de eerste jongeren komen, want dan zou de verbouwing af moeten zijn", meldt het COA. "Die had wat vertraging opgelopen."

De gemeente neemt het overigens iets ruimer: die spreekt van 'de eerste helft van november'.

In het oude gebouw van jeugdhulporganisatie Levvel 5 worden vanaf dan vijf jaar lang 85 minderjarigen opgevangen opgevangen. 21 daarvan zijn al statushouders.

De eerste jongeren zouden er in oktober al komen, maar door onder meer de verbouwing is de startdatum al een paar keer uitgesteld.

