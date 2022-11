Elke twee maanden voor nieuwe puzzels naar Zeewijk • Huis dicht na beschieting, 'niet uitgesloten dat het nog eens gebeurt'

Maandag 1 november 2022 was er weer een puzzelbeurs in seniorencentrum Zeewijk. Dé plek voor Velsenaren om hun puzzels in te leveren en zonder kosten weer naar huis te gaan met andere exemplaren.

Het is een traditie geworden: om de twee (oneven) maanden kun je in het seniorencentrum op de eerste dinsdag puzzels ruilen. De inloop was tussen 10 uur en 12 uur. Enthousiaste puzzelaars kwamen met volle handen, lieten hun eigen puzzels achter en namen vervolgens grote stapels nieuwe puzzels weer mee naar huis. Bekende puzzels kunnen op deze manier kosteloos ingeruild worden voor een nieuwe uitdaging. Door deze ruildagen houden de deelnemers de roulatie en het plezier in het puzzelen. De volgende datum is 3 januari 2022.

RTV Seaport