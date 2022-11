Oppositie wil opheldering over 'undercover-ambtenaren' tijdens erfpachtbijeenkomst

Het verzoek was gedaan door de Amsterdamse Woon- & Erfpachtvereniging (AWEV). De vereniging heeft de in 2015 verstuurde mail over een erfpachtbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op Twitter gezet. "Zijn er nog mensen van wie het handig is als ze er zijn? Ambtenaren die undercover gaan zou ik niet meer willen doen, maar bekende makelaars of notarissen die een ander geluid kunnen vertellen?"

De oppositiepartijen willen weten hoe vaak ambtenaren undercover hebben deelgenomen aan bewonersbijeenkomsten en of het altijd om bijeenkomsten over erfpacht ging, of ook bij andere onderwerpen. Verder vragen ze of de burgemeester en wethouders op de hoogte waren en of de ambtenaren hebben geprobeerd de discussies die plaatsvonden te beïnvloeden.