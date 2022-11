Buurman van 'terrorstel' uit Opperdoes krijgt taakstraf voor mishandeling buurvrouw

De buurman van het 'terrostel' uit Opperdoes krijgt een taakstraf van 160 uur voor mishandeling van zijn buurvrouw. Daarnaast moet de man van de politierechter een geldbedrag van ruim 3.600 euro overmaken. Volgens buurtbewoners werd de buurman al jaren gepest, getreiterd en belaagd door de twee vrouwen. In april ontstond er opnieuw een confrontatie tussen de buren. Toen verloor de buurman zijn controle en sloeg hij een van de vrouwen meerdere keren in het gezicht en gooide hij een steen door de voorruit van hun auto.

Tijdens de zitting in Alkmaar werd vanmiddag als eerste de video getoond waarbij de buurman een van de vrouwen mishandelde op zondag 24 april. Het bewijsmateriaal van de vrouwen laat duidelijk zien dat de buurman zijn controle verliest en fors uithaalt naar de vrouw, haar hoofd pakt en meerdere malen op de motorkap van de auto slaat. 'Ik sla je dood', roept de buurman naar de vrouw. Uiteindelijk wordt de buurman door buurtbewoners van de vrouw afgetrokken en stopt de video.

"Het spijt mij dat het zo is misgegaan, maar je kan je niet inbeelden waar ik de afgelopen jaren in beland ben" buurman

"Het is heftig om deze beelden te moeten zien", vertelt de buurman tegen de rechter. "Het spijt mij dat het zo is misgegaan, maar je kan je niet inbeelden waar ik de afgelopen jaren in beland ben. Ze hebben mij zo geprovoceerd." Jarenlange overlast door stel Uit eerdere rondvraag bleek dat het 'terrorstel' volgens buurtbewoners al acht jaar lang de buurt intimideert en treitert. Daarbij zou de directe buurman, die sinds 2020 in Opperdoes woont, het grootste mikpunt zijn. De overlast was zelfs zo structureel dat de verhuurder van de woning door de gemeente werd aangespoord om een zaak te starten tegen het tweetal. Eind augustus stelde een kantonrechter de verhuurder in het gelijk en hierdoor moesten de dames in september gedwongen de huurwoning verlaten.



Gebroken neus na de klap De advocaat van de buurvrouw laat weten dat haar cliënt veel last heeft gehad van de mishandeling. Volgens een arts was haar neus door de klappen vermoedelijk gebroken, maar was dat niet meer met zekerheid te concluderen. Dit omdat ze haar neus zelf na het incident had rechtgezet. Tijdens het spreekrecht laat de vrouw duidelijk haar afkeer naar de buurman galmen door de zaal. "Je daad vind ik laf en walgelijk. Je hebt een vrouw die chronisch ziek is geslagen en mijn hoofd op de motorkap geramd. Jij hebt ons leven tot een hel gemaakt."

"Je hebt een vrouw die chronisch ziek is geslagen en mijn hoofd op de motorkap geramd" buurvrouw

De buurman laat daarop aan de rechter weten dat juist hij het slachtoffer is. "Ik ben zwaar getraumatiseerd en ik ben niks anders dan geterroriseerd. Ik wilde gewoon een huisje kopen en rustig mijn leven opbouwen. Dit is een horrorverhaal geweest." Dames eerder voor de rechter Het stel stond in 2014 al eerder voor de rechter, toen vanwege een burenruzie in hun woonplaats Lelystad. De twee verhuisden uiteindelijk. Twee jaar daarvoor draaide ook de relatie met hun huisbaas in Nieuw-Vossemeer uit op een conflict. De huisbaas reed met een shovel in op de tuin van het stel. Het stel kwam na Lelystad in Opperdoes wonen, waar ze het ook al snel aan de stok kregen met buurtbewoners. Bij het huis hingen planken voor de ramen en camera's aan de muur die de bewoners naar eigen zeggen filmden en afluisterden.



Uitspraak De buurman laat na afloop weten niet tevreden te zijn met de uitspraak van de rechter. "Ik weet donders goed dat ik niet goed gehandeld heb en daar heb ik ook spijt van, maar de dames hebben jarenlang mijn leven tot een ware hel gemaakt." De buurvrouw wilde na de zitting niet inhoudelijk reageren op de uitspraak.