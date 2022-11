Gouden Nacht in Medemblik: cultuur in de hele gemeente over bevrijding Nederland

Onder meer in Midwoud, Twisk, Wognum en Lambertschaag zullen meerdere voorstellingen te zien zijn, die over de geboorte van Nederland gaan. "Dat is het thema van dit jaar", legt Vervoorn uit. "Er zijn tien locaties door de hele gemeente, zoals in kerken en musea."

In de stad wordt dit jaar een wandeltocht gehouden. Tijdens deze wandeling langs de verlichte monumenten in Medemblik wordt aan de hand van voorstellingen het verhaal verteld over de keuze die Medemblik in 1572 moest maken. Blijft Medemblik trouw aan de Spaanse koning? Of werken ze mee aan de opstand van Willem van Oranje?

Alle voorstellingen duren ongeveer een half uur, en zijn voor beschikbaar voor alle leeftijden. Door de verschillende onderdelen duurt de theaterwandeling door Medemblik iets langer. Om de diverse locaties te kunnen bezoeken kan gebruik gemaakt worden van legertrucks, die het Oorlogsmuseum in Medemblik voor deze avond beschikbaar heeft gesteld.

Lokale cultuur

De Gouden Nacht wordt dit weekend voor de derde keer in Medemblik georganiseerd. Dit jaar is er er besloten om de insteek iets te veranderen. "Met name dat de lokale culturele instellingen dit jaar meedoen", aldus de cultuurcoördinator. "Zoals toneelverenigingen uit Medemblik die dit jaar voorstellingen geven."

De voorbereiding voor deze avond heeft heel wat voeten in de aarde gehad, gaat Vervoorn verder. Zo werd begin dit jaar de eerste opzet gemaakt, met het benaderen van locaties in de gemeente en toneelgroepen die de voorstellingen gaan doen.

Sinds de zomer zijn deze groepen druk aan het repeteren om dit weekend alles voor elkaar te hebben. "Dus we hebben er zeker een lange voorbereidingstijd in zitten", zegt Vervoorn.

Bekijk en beluister hieronder het hele interview met de cultuurcoördinator terug: