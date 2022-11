Illustrator Jet Boeke is nooit klaar met Dikkie Dik

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat illustrator Jet Boeke. Zij tekende haar kat Dikkie Dik en liet hem allerlei avonturen beleven. Met succes, inmiddels zullen weinig kinderen nooit van Dikkie Dik hebben gehoord.

En dat vind ze maar wat fijn. "Er wordt niet in mijn boodschappentas geloerd als ik in de supermarkt ben geweest. Ik ben heel blij dat ik geen bekende Nederlander ben."

Waar je ook kijkt in de werkkamer van Jet Boeke in Amsterdam, Dikkie Dikkie is overal. Een mand vol Dikkie Dik-knuffels, een Dikkie Dik-stoel, een kast vol Dikkie Dik-boeken. "Bijna iedereen kent Dikkie Dik", vertelt zijn schepper Jet Boeke, "maar mij kennen ze niet."

Sesamstraat

Dat Dikkie Dik er kwam, is eigenlijk puur toeval. Boeke ging na de Rietveld Academie op wereldreis en zag op de Amerikaanse televisie het kinderprogramma Sesame Street. Wat een leuk programma, dacht ze. Terug in Nederland vertelde ze er vol enthousiasme over tegen een kennis. Of het zo had moeten zijn, vertelde die kennis dat hij betrokken was bij het ontwikkelen van de Nederlandse Sesamstraat. Had Jet geen zin om mee te werken? Was dat een vraag? Natuurlijk!

Boeke: "Ik moest iets maken voor de allerjongste kijkertjes." Boeke bedacht Dikkie Dik. Nou ja, bedenken, eigenlijk liep 'ie al rond bij haar huis. In zes prenten tekende ze een verhaal over haar kater, die overigens niet oranje, maar spierwit was. En zo'n witte poes, als handpop, hadden ze al in Sesamstraat. Dus veranderde Dikkie Dik van kleur.