Bewoners onrustige Uithoornse buurt horen vanavond besluit over opvang vluchtelingen

Omwonenden van buurtcentrum 't Buurtnest in Uithoorn krijgen vanavond tijdens de raadsvergadering te horen of er dertig asielzoekers in het pand aan de Arthur van Schendellaan komen te wonen. Rondom de beoogde opvanglocatie zijn veel zorgen, omdat het gebouw oud is en de buurt nu al veel overlast ervaart.

"Je moet eerst je buurt onder controle hebben", vindt Jos Jeunhomme, die in de Romeflat zo'n vijftig meter van 't Buurtnest af woont. Hij ervaart veel overlast van hangjeugd. "Zowel buiten als binnenin de flat is overlast. Er wordt rotzooi gemaakt, dingen gesloopt of ze plassen in de boksgangen. Laatst zag ik iemand een deur intrappen."

Pogingen om het probleem met de politie of verhuurder EigenHaard op te lossen zijn volgens Jos gestrand. Dat er juist in een buurt met zoveel overlast een opvanglocatie voor vluchtelingen komt, begrijpt hij niet. "Asielzoekers zijn van harte welkom, maar die mensen hebben ook recht op een veilige en stabiele buurt." Jos is bang dat het huisvesten van een groep getraumatiseerde mensen de overlast alleen maar zal verergeren. Die overlast is vaak het ergst voor en tijdens de jaarwisseling. Buurtbewoners hebben ieder jaar al maanden van te voren veel last van vuurwerkoverlast. "Ik betwijfel of het fijn gaat zijn voor die vluchtelingen met al die zware vuurwerkknallen rond 't Buurtnest", vertelt een buurtbewoonster die liever anoniem blijft aan NH Nieuws. Tekst gaat verder onder afbeelding

Vorig jaar stond 't Buurtnest tijdens de jaarwisseling zelfs in lichterlaaie. De politie vermoedde toen dat de brand was aangestoken. Veel omwonenden zien niet in hoe vluchtelingen hier nu veilig in het deel dat nog overeind staat kunnen wonen. "Het is gewoon een oud gebouw dat eerst helemaal verbouwd moet worden. Er is nu niet eens kookgelegenheid of een goede wasruimte", vindt Jos.

Bewoners van de flat aan de Gasperilaan, pal naast 't Buurtnest, keuren de locatie niet meteen af als opvanglocatie voor vluchtelingen. "We kunnen beter kijken hoe we het zo goed mogelijk kunnen regelen", vindt Fleur Noldus. Zij heeft de laatste jaren wat minder last van hangjeugd dan daarvoor, maar weet door die eerdere overlast wel hoe gehorig de woningen zijn. Net als onderbuurman Wim Vermeij. "Je hoort het tot diep in je woning", vertelt hij vanaf zijn balkon. Daarom vroegen de bewoners de gemeente om te overwegen om het pleintje tussen 't Buurtnest en hun flat in ieder geval anders in te richten. "Onze oplossing is ertussen bossages te plaatsen, zodat de afstand wat groter wordt", oppert hij. Ook willen de bewoners dat het basketbalveldje met bankjes naar de andere kant van het centrum worden verplaatst. Maar een buurvrouw met drie tienerdochters, die ook in de flat woont, ziet het plan helemaal niet zitten. "We hebben al geruime tijd overlast", vertelt ze. "Met de komst van het asielzoekerscentrum zal dit, zo is het gevoel, toenemen." Eigenlijk durft ze haar dochters dan niet meer alleen door de buurt te laten lopen.