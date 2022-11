Een budgetcoach is voor Merel veel meer dan alleen praktische ondersteuning

Een hoge energierekening, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. Hoe knopen ze de eindjes aan elkaar? Sinds een aantal weken volgen we twee Amsterdammers in hun dagelijks leven. Deze week krijgt Merel uit Amsterdam-Noord bezoek van Deborah, die haar helpt met het huishoudboekje.

Het begin van de maand verloopt voor Merel volgens een vast stramien. Eerst het betalen van de vaste lasten. Dan voer en grit voor kat Mungo. "En wat er overblijft is voor mezelf, voor eten en eventuele andere uitgaven." Niet dat er daar veel van zijn de laatste tijd. "Ik ben allang blij dat ik het eten voor elkaar krijg."

Schuldenvrij

Haar krappe budget laat weinig ruimte voor onverwachte tegenvallers, zoals een tandartsbezoek of een fietsreparatie. Eén onverwachte rekening kan Merels leven al behoorlijk overhoop gooien. "Maar ik wil koste wat kost schuldenvrij blijven." Want Merel weet: dat is een valkuil waaruit ontsnappen ontzettend lastig is.

Daarom schakelde ze de hulp in van een budgetcoach via Diaconie Noord. Deborah helpt haar orde op zaken te stellen, maar is ook een mentaal steuntje in de rug. En dat is minstens zo belangrijk, vertelt Deborah. "Mensen die in de schulden raken, vragen gemiddeld pas na vijf jaar om hulp. Financiën is vaak ook een heel mentaal punt, wat heel veel van je kan vragen." Nu ziet ze dan ook nog geen toename van de schuldenproblematiek - die is nu nog grotendeels verborgen.

Mentale steun

Voor Merel is Deborah meer dan alleen een begeleider in haar financiële huishouden - ze is een trouwe mentale steun. Merel: "Het gevoel dat je een back-up hebt, om even ondersteund en bijgestuurd te worden."

Tot nu toe is het Merel gelukt om schuldenvrij te blijven. Bang voor wat er volgende week aan rekeningen op de mat kan vallen is ze niet. "We rommelen wel weer door!"