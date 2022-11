David kocht een motor zodat hij niet met het 'onbetrouwbare' openbaar vervoer hoeft

Doordat vervoersmaatschappijen zoals Connexxion en de NS te maken hebben met personeelstekorten wordt het ov steeds onbetrouwbaarder. Tóch nodigt Connexxion reizigers wel uit om met de bus te reizen: ‘ Een dag met de bus naar kantoor bespaart je thuis zo 4,5 kuub gas’. David Vestering uit Velserbroek gelooft er niet meer in: hij kocht een motor om op zijn studie in Leiden te komen.

De dienstregelingplannen voor 2023 beloven weinig beterschap. Reizigers kunnen in de weekenden te maken krijgen met 15 tot 20 procent minder treinen. Reizigersvereniging Rover vindt deze maatregelen veel te ver gaan. Rover schrijft in een adviesbrief aan de NS dat het bedrijf te makkelijk kiest voor het schrappen van treinen, en vraagt alles uit de kast te halen dit te voorkomen.

Voorlopig zal het wachten niet minder worden. Op 7 november past de NS de dienstregeling nogmaals aan , waardoor er wederom minder treinen rijden. "We zetten alles op alles om de treinen waar mogelijk te verlengen", aldus de NS. Sneltreinen op de trajecten Alkmaar-Haarlem en Schagen-Alkmaar worden dan soms helemaal geschrapt, maar ook sprinter-trajecten zullen worden aangepast. De verwachting is dat er rond half december 10 procent minder treinen rijden.

"Ik vind het reizen met het ov helemaal niets. Dan moet je wachten, dan komt de trein 20 minuten later en vervolgens komt 'ie helemaal niet meer", zegt David. "Bussen zijn nog erger. In Velserbroek heb ik maar één verbinding, en vaak komt deze niet op de aangegeven tijd. Dan is hij of te laat, of komt gewoon niet opdagen."

Om dit allemaal te omzeilen kocht David dus een motor: "Een autoverzekering is niet te betalen en daarnaast is ook de benzine hartstikke duur. Mijn motor rijdt ook op benzine, maar is veel zuiniger dan een auto. Het grootste voordeel is dat ik nu mijn eigen vertrektijden kan bepalen."

Drukte op de weg

Daar waar het op het spoor en de buslijnen rustiger wordt, wordt het op de wegen langzaam maar zeker drukker. Uit cijfers van het CBS blijkt dat sinds 1990 het autobezit in Nederland gestegen is van 0,8 naar bijna 1,1 auto per huishouden. In vergelijking met andere Europese landen is deze stijging flink.

Ook staan we vaker en langer in de file, maar daar heeft David geen last van: "Daar kan ik tussendoor. Knipperlichten aan en lawaai maken, dan gaan ze sowieso wel aan de kant!"