Vacatures in Amsterdam worden niet ingevuld: arbeidsmarkt krapste van het land

De arbeidsmarkt in de regio Groot Amsterdam is krapper dan in de rest van Nederland. Halverwege dit jaar stonden 60.000 vacatures open. Hoewel de regio een groot aantal mensen kent die een baan zoekt, kunnen ook zij de krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het UWV over de arbeidsmarkt in de regio. Het grote aantal vacatures dat open stond dit jaar was drie keer zo hoog als in 2016. Toen werd de arbeidsmarkt ook al krap genoemd door het UWV. De meeste sectoren worden dit jaar zelfs als 'zeer krap' geschaald door de instelling.

Volgend jaar verwacht het UWV dat de krapte op de arbeidsmarkt wel wat daalt. Landelijk is de verwachting dat het aantal vacatures met 7 procent afneemt, omdat de economie flink afremt door de oorlog in Oekraïne en vanwege de inflatie. Daarbij maakt de instelling wel de kanttekening dat het personeelstekort voor de meeste beroepsgroepen zal blijven.

Werkzoekend

De regio Groot Amsterdam heeft ook de meeste werkzoekenden van het land. Officieel staan 90.500 inwoners als werkzoekend geregistreerd, zo blijkt uit de cijfers van het UWV. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld een uitkering.

Toch kan dat aantal niet de grote hoeveelheid vacatures in de regio opvangen. Volgens het UWV hebben veel werkzoekenden een flinke afstand tot de arbeidsmarkt en is een ander deel ziek of arbeidsongeschikt. Ook kan het zijn dat ze alweer werken, een opleiding volgen, zorgen voor het gezin of op leeftijd zijn. Er blijven ongeveer 25.000 potentiële werknemers over waardoor nog ruim 35.000 vacatures moeten worden ingevuld.