Buurt over De Nieuwe Meervaart: "We zijn nog niet klaar voor de verdere plannen"

Dat het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas komt, staat vast. Alleen waar die komt is nog de vraag. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de zuidwestelijke hoek, maar veel bewoners zijn nog niet klaar om hun actie tegen de bouw in de Sloterplas op te geven. Dat was tijdens de bewonersbijeenkomst maandagavond goed te merken. "Het plan is er doorheen geduwd."

"Blijf van de plas af", klinkt uit de zaal als wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) zijn speech net heeft gegeven. "We zijn nog niet klaar voor verdere plannen", roept iemand anders. In de speech verdedigde Van Dantzig de keuze van de raad voor de zuidwestelijke hoek van de Sloterplas. Van Dantzig: "Is het voor iedereen leuk dat het theater juist daar komt? Nee. We moeten met elkaar accepteren dat je bij dit soort grote veranderingen nooit iedereen blij kunt maken."

In de onderstaande afbeelding zijn de drie mogelijke locaties voor het theater te zien, allemaal in het water. Noord, Midden en Zuid. Het plan is nu dus om de Meervaart op locatie Zuid te bouwen. Dit is nog niet definitief. Eerst kunnen bewoners nog reageren op de plannen. Opvallend bij de zuidelijke locatie was wel dat dit plan nooit eerder is benoemd tijdens voorgaande inspreekmomenten. Vorige week werd de locatie voor het eerst benoemd.

"Ik vind ze alle drie even slecht", zegt een buurtbewoner. Tineke Rombout van de Vrienden van de Sloterplas laat weten dat ze paf staat van de plannen van de gemeente. "We gaan er niet mee akkoord. Het stadsdeel is groot genoeg om het theater op een andere plek te zetten."

Wantrouwen

De bewoners krijgen nu weer inspraak, maar er heerst wantrouwen over of hun stem daadwerkelijk telt. AT5 deed eerder al onderzoek naar het participatietraject. Daar kwam uit dat het plan om te bouwen in de Sloterplas eigenlijk al vast stond toen de participatieprocedure nog liep. De gemeente beweerde destijds dat er geen duidelijke meerderheid was tegen de Meervaart in de Sloterplas.

'Er doorheen geduwd'

"Het plan is er doorheen geduwd", zegt een aanwezige. "Als je een lijst zou neerleggen met voor en tegenstanders, zouden de tegenstanders ongetwijfeld winnen." Van Dantzig geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het participatietraject. "Daar bied ik mijn excuses voor aan."

Ondanks alle bezwaren uit de buurt, benadrukt Van Dantzig dat de inspraak niet gaat over of de Meervaart wel of niet in de plas komt. "Het is nu zoeken naar de beste plek. Ik wil nu het gesprek aangaan: hoe maken we een fantastisch Osdorpplein? Want laten we eerlijk zijn, het plein dat er nu ligt kan wel een hoop liefde gebruiken."

Omwonenden hebben tot 5 december de tijd om een reactie te geven op de plannen voor Osdorpplein en de Meervaart. In het tweede kwartaal verwacht de gemeente een definitief besluit te maken.