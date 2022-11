De Peiling: als Qatar betaalt, zou ik ook naar het WK gaan

Er is veel ophef over een groep Oranje-supporters die op kosten van de emir naar het WK voetbal in Qatar gaan. Ze krijgen een vlucht, overnachtingen en mogen naar de openingswedstrijd. En dat alles voor niets, de enige voorwaarde: laat je op sociale media positief uit over Qatar. Als jouw volgers negatieve reacties plaatsen onder jouw foto, verwijder dan hun reactie en rapporteer ze even. Kleine moeite toch?