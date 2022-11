Larens Brinkhuis gooit deuren open voor iedereen die wil opwarmen

Inwoners van Laren die deze winter de verwarming niet meer durven aan te zetten, kunnen terecht in het Brinkhuis. Directeur Leon Schouten geeft aan dat iedereen altijd al welkom was, maar doet nu nadrukkelijk een beroep op mensen die in de kou dreigen te gaan zitten: "Kom maar gewoon binnen."

Vanwege de stijgende energieprijzen besloot het Brinkhuis nogmaals een oproep te plaatsen. Schouten benadrukt dat iedereen welkom is en dat je geheel vrijblijvend kan binnenkomen. "Laat duidelijk zijn: het is niet zo dat je je moet melden met ik heb het thuis koud en ik wil graag opwarmen. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. We zijn laagdrempelig."

Eigen lunchpakket

Je hoeft als gast ook geen euro uit te geven, mocht je naar binnenstappen. Voor bezoekers is het zelfs mogelijk om er in de bibliotheek een boek bij te pakken en onder het genot van een eigen lunchpakket op te warmen. Een lidmaatschap of iets dergelijks is niet nodig.

Omdat een bezoekje zo vrijblijvend is, kan Schouten moeilijk zeggen of mensen al gebruik maken van de warme ruimtes. "We zien wel veel studenten binnenkomen met eigen eten en drinken, maar die komen voornamelijk om te studeren." Ook zzp'ers weten het Brinkhuis al te vinden. "Nu hoop ik echt dat mensen die het echt nodig hebben zich niet schamen, maar gewoon deze kant op komen."

Het Brinkhuis is geopend van maandag tot en met zaterdag.