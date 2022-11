Mensenhaar en oma's porselein, Chrystl maakt van alles kunst

Soepterrines met vrolijke dierenkoppen, kitcherige porseleinen beeldjes met een Big Mac in hun hand, het Coronavirus met beentjes; in het Haarlemse atelier van Chrystl Rijkeboer staat het vol met werk in uitvoering. Culture Club ging bij haar op bezoek.

'Feestbeesten', zo noemt Rijkeboer haar servies met vrolijke dierenkoppen. Net zoals de porseleinen beeldjes is het idee ontstaan in Coronatijd. "Ik had behoefte aan iets vrolijks, werk waarbij ik niet al teveel na hoefde te denken en wat er leuk uitzag."

Na de dood van haar ouders had Chrystl er opeens heel veel nieuw materiaal bij. "Porseleinen beeldjes zijn altijd mijn 'guilty pleasure' geweest. Al toen ik heel klein was vond ik de figuurtjes die bij mijn oma in de kast stonden prachtig, maar ik mocht er alleen naar kijken met mijn handen op mijn rug. Toen ik het huis van mijn ouders opruimde, kwam ik zoveel oude schatten tegen dat ik dacht: die zijn nu van mij en ik doe ermee wat ik wil. Eigenlijk maak ik recycle-kunst."

Geen lief klein boertje

Toch zijn de werken niet alleen maar vrolijk en grappig. Rijkeboer heeft ook iets te zeggen. "Kijk", wijst ze op een beeldje van een Delfts blauw boertje met een omgekeerde vlag als sjerp: "hier ga ik nog lappen vlees bij maken en slachtafval, het is ook een soort kritiek, zo van: dit is niet alleen maar een lief klein boertje. Kunst moet esthetisch zijn, maar het moet ook schuren."

Menselijk haar

En schuren doet haar werk al decennia. Voordat Chrystl zich op porselein en aardewerk stortte, maakte zij kunst van menselijk haar. Nadat ze het haar, dat haar vaak werd opgestuurd, gesponnen had, breide of haakte ze er figuren of objecten van. "Ik snap dat het een duister kantje heeft. Als mensen mijn werk zagen dachten ze vaak dat het paardenhaar was. Als ik dan vertelde dat ik met mensenhaar werkte, schrokken ze heel erg."