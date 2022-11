Wethouder is het eens met brandbrief van Amsterdamse ambtenaren over klimaatbeleid

De Amsterdamse wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) is het eens met de inhoud van de brandbrief die door 800 ambtenaren is ondertekend over het huidige klimaatbeleid. De ambtenaren vinden dat het college meer moet doen.

De ambtenaren schreven de brief, die in handen is van Het Parool, aan het gemeentelijk management team (GMT). Daarin stellen zij dat ze zich grote zorgen maken over de huidige koers van het klimaatbeleid. "Óf we gaan nu eindelijk ons beleid en gedrag drastisch aanpassen, óf de gevolgen van klimaat-ontwrichting worden onbeheersbaar."

Volgens de ambtenaren is Amsterdam 'één van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld'. Er is daardoor ook weinig begrip voor de klimaatkoers die de stad nu vaart. "Wij roepen jullie op om direct de enorme gaten te dichten die nu nog zitten tussen de bestuurlijke ambitie, daadwerkelijke resultaten en de fysieke werkelijkheid." In het coalitieakkoord staat dat het doel is om de CO2 -uitstoot met 60 procent te verminderen voor 2030. Iets wat volgens de ambtenaren niet mogelijk is met het huidige beleid.