Inhaalverbod op Markerwaarddijk vanwege harde wind

In verband met de harde wind vandaag mag er op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad tijdelijk niet sneller dan 70 kilometer per uur gereden worden. Ook geldt er een inhaalverbod.

Het KNMI heeft vanmorgen code geel afgegeven vanwege zware windstoten, met name langs de kust.

In de kustprovincies komen er vanochtend zware windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur voor, langs de kust loopt dit op tot 90 kilometer per uur. Dit duurt tot ongeveer 11.00 uur.

In de avond en in de komende nacht zijn er in de kustgebieden opnieuw zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Tegen het einde van de nacht neemt de wind weer af.

Stormprotocol

Voor de Markerwaarddijk is een stormprotocol opgesteld. Daarin staan maatregelen die afhankelijk van de windkracht worden genomen.