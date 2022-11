Blog: Merel (31) toch sneller dan verwacht overleden • Visservideo van de zee bij IJmuiden

Slechts een maand nadat artsen voor de tweede keer kanker bij haar aantroffen is Merel Cornet- van der Linden (31) eergisteren overleden.

Dat blijkt uit de woorden die haar man Bob op Facebook zette: "Dag mooie, prachtige, dappere, krachtige en bovenal allerliefste Mereltje. Wat zullen wij jou ontzettend missen."

In september dachten haar dokters dat ze vier of vijf maanden zou hebben, maar het bleek nog minder te zijn dan dat.

Ondanks de dramatische diagnose begin september zei Merel drie weken geleden 'nog nooit zo gelukkig te zijn geweest.'

"De angst om kanker te krijgen hing m'n hele leven als een donkere wolk boven m'n hoofd, maar die is nu weg. Nu is het gewoon zo en wil ik zo lang als mogelijk is genieten van wat ik wél kan doen."

