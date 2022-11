KNMI: code geel in de provincie vanwege zware windstoten

Het KNMI heeft vanmorgen code geel afgegeven vanwege zware windstoten, met name langs de kust. De waarschuwing geldt voor de provincie en het Waddengebied.

De 'herfsthitte' van de afgelopen dagen maakt plaats voor stormachtig weer. In de kustprovincies komen er vanochtend zware windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur voor, langs de kust loopt dit op tot 90 kilometer per uur. Dit duurt tot ongeveer elf uur 's ochtends.

Gevaar op de weg

Weggebruikers worden opgeroepen om hun rijstijl aan te passen vanwege mogelijke gevaarlijke situaties op de weg. Ook buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van het stormachtige weer.

Vanavond en vannacht komen bij buien vooral in de kustgebieden opnieuw plaatselijk zware windstoten voor, waarschuwt het KNMI. Tegen het einde van de nacht neemt de wind weer af.