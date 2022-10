Aanhouding met getrokken vuurwapen midden op straat na gewelddadige beroving in Amstelveen

De politie wil in verband met het lopende onderzoek nog weinig kwijt over de beroving, laat een woordvoerder weten aan mediapartner AAN! Een correspondent van VLN Nieuws ziet rond 18.00 uur hoe een politiemacht van zo'n tien agenten zich verzamelt aan de Traviastraat in Bankras en kogelwerende vesten aantrekt.

Als de agenten opeens twee jongens zien lopen die aan het signalement voldoen, trekken zij meteen een vuurwapen en houden hen midden op straat onder schot. Op beelden is te zien dat automobilisten toekijken hoe de politie de jongens op hun knieën dwingt, in de boeien slaat en in een politiewagen zet. Een scooter die de jongens bij zich hadden, wordt direct in beslag genomen.

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.