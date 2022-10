Meer pechpassagiers krijgen chaoscompensatie van Schiphol

Schiphol verlengt de compensatieregeling voor passagiers die door de chaos op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. De regeling gold in eerste instantie tot 11 augustus. Omdat de wachtrij-ellende toen verre van opgelost was, mogen reizigers die tot en met vandaag door toedoen van Schiphol hun vlucht misten, een compensatieverzoek indienen.

Vandaag maakte Schiphol bekend dat de herfstvakantie alweer stukken beter verliep. De gemiddelde wachttijd voor de beveiliging was gemiddeld veertien minuten .

Wat Schiphol onvermeld laat, is dat er een massaclaim van de Consumentenbond de luchthavendirectie boven het hoofd hing. Tot die claim kwam het uiteindelijk niet, nadat mede-initiatiefnemer Omroep Max en de Consumentenbond er samen met Schiphol uitkwamen.

Schiphol claimt in een persbericht al bij de eerste compensatieregeling zich verantwoordelijk te hebben gevoeld voor alle reizigers die door het mismanagement van de luchthaven hun vlucht hadden gemist.

Onder de compensatieregeling vallen de kosten voor omboeken van vluchten, vervangende vluchten, alternatief vervoer en extra reiskosten die gemaakt waren om opnieuw naar Schiphol of een andere luchthaven te reizen. Gedupeerde reizigers krijgen tot en met 30 november de tijd om compensatie te claimen bij Schiphol.

