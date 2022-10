Slechts een kwartiertje in de rij: Schiphol opgelucht over herfstvakantie zonder chaos

De herfstvakantie op Schiphol is nagenoeg zonder chaos verlopen. De afgelopen twee weken was de gemiddelde wachttijd voor de beveiliging veertien minuten, meldt de luchthaven. Bijna elke dag werd niet langer dan een uur in de rij gewacht, behalve tijdens een piekmoment op de eerste zaterdag van de vakantie. Toen werd anderhalf uur gewacht voor de beveiligingscontrole.

Reizigers voor Vertrekhal 3 op Schiphol - Amsterdam Airport Schiphol

Het goede nieuws is volgens Schiphol te danken aan de beperking van het aantal vertrekkende reizigers, het inzetten van kantoorpersoneel en zogenaamde securitycoaches, die de doorstroming in de wachtrijen helpen bevorderen. Schiphol beperkt het aantal vertrekkende vluchten en passagiers nog zeker tot eind maart, in de strijd tegen de chaos op de luchthaven. De chaos op Schiphol begon een half jaar geleden aan het begin van de meivakantie. De luchthaven werd overrompeld door het grote aantal reizigers dat na de coronacrisis weer wilde vliegen. Woedend Enthousiasme is er niet bij mensen die op Schiphol willen werken. Door het aanhoudende personeelstekort nam de luchthaven onorthodoxe maatregelen tegen de drukte, zoals het verplicht schrappen van vluchten. Dat leidde tot woede van luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en passagiers. Schiphol steekt 100 miljoen euro in maatregelen voor het oplossen van het personeelstekort bij onder andere beveiligingsbedrijven. Begin deze maand werd bekend dat beveiligers er financieel op vooruitgaan. Dick's laatste dag Na de aanhoudende chaos werd de positie van Schiphol-baas Dick Benschop onhoudbaar. Vandaag is Benschop's laatste dag. Morgen neemt oud-Enecobaas Ruud Sondag tijdelijk het stokje over. Sondag heeft een contract tot 1 september 2023.