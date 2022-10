Asbest vrijgekomen bij brand Waardse loods: grote schoonmaak op terrein

Bij de verwoestende brand in de loods met campers en caravans aan de Middenweg in Heerhugowaard De Noord is asbest vrijgekomen. Op het privéterrein van het getroffen bedrijf en bij het adres ernaast werden asbestresten gevonden. "Deze terreinen zijn afgezet en worden vanaf vandaag schoongemaakt", meldt de gemeente Dijk en Waard.

De Omgevingsdienst heeft na de verwoestende brand onderzoek gedaan naar mogelijk schadelijke effecten voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Daaruit blijkt dat er geen asbest terechtkwam in de openbare ruimte of in tuinen van buren.

Vier loodsen werden door de brand volledig in de as gelegd. De brandweer moest flink opschalen om het vuur te blussen. Tientallen campers en caravans zijn verwoest. Hoe de brand heeft kunnen onstaan, is onbekend.

De brand aan de Middenweg was de tweede grote fik van die avond: in Den Helder sloegen de vlammen uit een bloembollenloods. Omdat de brandweer druk was in Den Helder, werden hulptroepen uit Kennemerland opgetrommeld.

In Den Helder lagen veel tuinen na de brand bezaaid met roetdeeltjes, zo ook in Heerhugowaard. Maar hoewel de gemeente Den Helder haar inwoners met klem omroept de roetdeeltjes niet aan te raken, vanwege vrijgekomen astbest, adviseert de gemeente Dijk en Waard wel zelf aan de schoonmaak te gaan: "De deeltjes die in een aantal tuinen van omwonenden zijn aangetroffen, zijn roetdeeltjes die door inwoners zelf kunnen worden verwijderd."

Bekijk hier de dronebeelden terug van de vuurzee in De Noord: