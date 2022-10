Minder sprinters ingezet in West-Friesland door versoberde dienstregeling NS

Het is onbekend hoeveel minder treinen er straks tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd zullen gaan rijden. De NS heeft in ieder geval bekend gemaakt dat dit er minder zijn dan de vier die nu in de spitstijd tussen de twee stations passagiers vervoeren.

Iedereen die verder moet reizen met de trein moet ook rekening houden met minder treinen op andere trajecten in Noord-Holland. Zo verdwijnt de extra intercitytrein in de spits tussen Alkmaar en Schagen. En op het traject tussen Hoorn en Hoofddorp rijdt vanaf 7 november 's avonds en in het weekend nog maar één sprinter per uur.

Personeelstekort

De NS zet vanaf komende maand minder treinen in vanwege een nijpend personeelstekort. Eerder dit jaar werd al besloten om op diverse trajecten treinen te schrappen, om de uitval van treinen te beperken.

Mocht er een nieuwe coronagolf komen dan kampt de NS met enorme problemen, aangezien ze dan niet genoeg personeel beschikbaar hebben. De spoorwegmaatschappij hoopt door het snijden in de huidige dienstregeling een stap te zetten richting december, wanneer de definitieve dienstregeling voor volgend jaar gepresenteerd wordt.