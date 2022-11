Jasseninzameling voor mensen met weinig geld in Zaandam: "Hoe meer hoe beter!"

Voor veel mensen is het de afgelopen tijd lastiger geworden om de eindjes aan elkaar te knopen. Met het oog op de komende winter zamelen Sara Kroes, Merk van Veen en Hella de Kok zoveel mogelijk jassen in. Het doel is om die van 9 tot en met 12 november op te hangen in het Volkspark in Zaandam. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen anoniem een jas meenemen zonder zich te hoeven verantwoorden.

Onder een stapelbed op de tweede verdieping van het huis ligt het stampvol met jassen. Speciaal voor de camera van NH Nieuws worden de jassen naar beneden gehaald en op tafel gelegd. "We hebben van alles", vertelt Merk trots. "Collega's en familieleden doen ook mee, iedereen is heel enthousiast. Het zijn er tot nu toe 36. Maar hoe meer hoe beter!" Anoniem Sara vertelt dat ze het belangrijk vindt dat mensen anoniem kunnen blijven bij het ophalen van een jas als ze dat willen. "Er is veel verborgen armoede. Sommige mensen schamen zich er ook voor. Nu kunnen ze als ze een rondje door het park maken even stiekem gluren of er een geschikte maat of model bij zit, en er daarna eentje meenemen." Een echtpaar uit Haarlem inspireerde het drietal om hiermee te beginnen. Gertien en Jos vroegen vorig jaar als huwelijkscadeau jassen om uit te kunnen delen. Hun actie was een groot succes: liefst honderdveertig jassen werden uiteindelijk opgehangen. NH Nieuws maakte er destijds een reportage over. Tekst loopt door onder de video

“Ik las het en ik dacht: ‘Leuk idee! Dat ga ik ook doen’", zegt Sara. Ze hoopt dat ook in de Zaanstreek mensen willen helpen deze actie te laten slagen. Nette winterjassen mogen tot 8 november worden gebracht naar de Magda Janssenstraat 36 in Zaandam. Van 9 tot 12 november hangen ze in het Zaanse Volkspark. Jassen die overblijven gaan naar de kledingbank.