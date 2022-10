NS snijdt in dienstregeling: in Purmerend stopt vaak nog maar één trein per uur

Vanaf volgende week maandag stopt er 's avonds en in het weekend nog maar één trein per uur in Purmerend. De NS wil op deze manier het personeel meer ademruimte geven en probeert te voorkomen dat er treinen uit vallen.

De uitgeklede dienstregeling duurt tot de nieuwe dienstregeling in gaat en dat is begin december. Vanaf dat moment wil de NS überhaupt tien procent minder treinen laten rijden dan voor corona. Wat dat gaat betekenen voor de dienstregeling in Purmerend is nog niet duidelijk.

De Peiling

Ondertussen regent het klachten van reizigers die niet kunnen zitten vanwege de volle wagons, of soms zelfs niet eens mee kunnen. "Het laatste wat wij willen, is minder treinen rijden", schrijft de NS op zijn website. "Toch is het nodig: reizigers krijgen nu te vaak te maken met uitvallende treinen. Vanaf 7 november zetten wij de volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. Zo zorgen we er voor dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen. En krijgen onze collega's meer ademruimte."

