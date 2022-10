Aantal Japanse restaurants in de stad in vijf jaar verdubbeld

Gerechten zoals sushi en ramen zijn mateloos populair in de stad. Sinds 2017 is namelijk het aantal Japanse restaurants in Amsterdam verdubbeld. Begin dit jaar beschikte de stad over 147 van dit soort restaurants.

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) na vragen van AT5. Voor 2017 viel de stijging van het aantal restaurants met de Japanse keuken te vergelijken met de stijging van dat van andere wereldkeukens. Tussen de periode van 2013 tot 2017 nam het aantal restaurants met tien toe, tot 71 in totaal.

Vanaf 2017 nam de populariteit flink toe, zo valt op te maken uit de cijfers van de KVK. Het totaal nam dus toe tot 147 en dat is een toename van 76 restaurants. De grootste sprong was tussen de jaren 2020 en 2021, toen kwamen er 22 Japanners bij.

De Thai, Surinamer, Italiaan en Chinees

Bij andere wereldkeukens in de stad neemt de groei minder toe. Sinds 2013 is het aantal Italiaanse restaurants toegenomen met 36, tot 143. De groei van de Thaise en Surinaamse keukens vrij summier gebleven de afgelopen negen jaar. De stad kende begin dit jaar 58 Thaise en 68 Surinaamse restaurants.

Het aantal Chinese restaurants die de stad zich rijk rekende, is in diezelfde negen jaar het meest afgenomen. Waar in 2013 Amsterdam nog 113 Chinese eethuizen kende, is dit in het derde kwartaal van dit jaar onder de honderd gezakt.