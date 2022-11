Weghalen en terugplaatsen strandpaviljoens en strandhuisjes mega-klus, maar noodzakelijk

Het zijn de laatste loodjes voor het bedrijf van de Gebroeders Paap. Begin september zijn ze begonnen met het leeghalen van de stranden van IJmuiden, Bloemendaal en Zandvoort en vandaag moeten alle seizoens-strandpaviljoens en strandhuisjes weg zijn. Na twee coronajaren moesten ze er dit najaar weer flink tegenaan. "Het is heel veel werk, we werken 2 maanden lang, gemiddeld 12 uur per dag met 10 man tegelijk."

Na twee corona-jaren overwinteren op het strand, moesten de strandpaviljoens en strandhuisjes dit najaar weer worden afgebroken. Ze mogen 's winters niet blijven staan omdat het duin onder de boulevard dan moeten kunnen aangroeien om sterk te blijven. Dat gebeurt tijdens de winterstormen en als de vele gebouwtjes blijven staan, wordt dit proces verstoord.

Het bedrijf, De Gebroeders Paap, is al meer dan 50 jaar lang verantwoordelijk voor het neerzetten en weghalen van de strandhuisjes en strandpaviljoens in de drie strandgemeenten. Het bedrijf is dus ervaren en er is weer hard gewerkt. "De hele maand september zijn we bezig om de strandhuisjes in IJmuiden, Bloemendaal en Zandvoort af te voeren. Dat is goed te doen. Maar de strandpaviljoens, dat is veel werk", vertelt Leen Paap.

50 containers

De hele maand oktober zijn ze zes dagen per week op het strand bezig geweest om strandpaviljoens weg te halen. "We hebben shovels op het strand staan en rijden met zo'n 5 tot 6 wagens heen en weer om de containers en units af te voeren." Volgens Leen Paap hebben alle strandtenten veel containers die afgevoerd moeten worden. Maar in Bloemendaal zijn het er over het algemeen net wat meer. "Een kleine strandtent daar heeft 30 containers, maar er zijn er ook bij met 40 containers en Bloomingdale heeft zelfs wel 50 containers."

Volgens Paap willen de meeste paviljoens het liefst pas op 31 oktober in één keer alles laten weghalen en op 1 februari alles weer neer laten zetten. "Dat kan natuurlijk niet", lacht Paap. Wat hij ziet gebeuren is dat sommige strandtenten het afvoeren uitstellen. "Dan zeggen ze, we zijn nog niet zover. Maar nu zijn er dus twee strandtenten die nog staan. En het is vandaag 1 november, dan moeten ze weg zijn en het stormt. Dan kunnen we geen half-open units nog op de vrachtwagen zetten."