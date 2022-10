De Peiling: ik vind het openbaar vervoer niet betrouwbaar genoeg

De NS snijdt vanwege personeelstekort opnieuw fors in de dienstregeling met als gevolg nog vollere treinen. Het advies van de NS luidt om kort voor vertrek de reis te plannen. Ondertussen regent het klachten van reizigers die niet kunnen zitten vanwege de volle wagons, of soms zelfs niet eens mee kunnen.

De aanpassingen aan de dienstregelingen treffen een groot deel van het land. Zo zijn er in de daluren en op vrijdagen minder intercity's op de traject Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal en op de routes Schagen - Alkmaar en Alkmaar - Haarlem.

Drukker

"Het laatste wat wij willen, is minder treinen rijden", schrijft de NS op zijn website. "Toch is het nodig: reizigers krijgen nu te vaak te maken met uitvallende treinen. Vanaf 7 november zetten wij de volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. Zo zorgen we er voor dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen. En krijgen onze collega's meer ademruimte."

De NS waarschuwt verder dat de treinen drukker zijn dan normaal de afgelopen tijd en dat reizigers mogelijk vaker moeten overstappen, vooral in de weekenden en avond. Dit zorgt voor een toename van 60 procent aan klachten, ten opzichte van 2019, bij de reizigersbelangenvereniging Rover.

Niet populair

Ondertussen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat de auto nemen op veel plekken in Nederland nog altijd de snelste manier is om op de bestemming te komen. De reistijden naar ziekenhuizen of scholen zijn vaak veel korter met de auto dan met het ov of de fiets.

In juni waarschuwden provinciebesturen dat als het kabinet te snel stopt met de financiële steun voor het openbaar vervoer, veel lijnen zouden moeten sluiten. Ze merkten op dat het ov nog steeds niet zo populair is als voor de coronacrisis en dat het nog tot 2026 duurt voordat alle reizigers zijn teruggekeerd.

Wat vind jij?

Sta jij ook iedere ochtend als sardientjes in een blik in een overvolle trein? Of heb je het weleens meegemaakt dat het zo druk is dat je niet meer mee kan reizen? En wat betekent de nieuwe dienstregeling voor jou? Ben jij nog gemotiveerd om de auto te laten staan?