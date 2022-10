Rembrandthuis vanaf vandaag dicht voor verbouwing

Volgens de planning opent het museum op 18 maart 2023 weer de deuren. Voordat de bezoekers het huis van de bekende schilder weer mogen bezoeken moet er veel veranderd worden. Met de verbouwing wordt het bezoekersoppervlak namelijk 30 procent groter. Zo worden alle voormalige personeelsruimtes toegankelijk voor het publiek en komt er een nieuwe tentoonstellingszaal bij.

Meer verhalen en demonstraties

Met de extra ruimte zegt het museum meer aandacht te willen besteden aan de verhalen over Rembrandt, het huis en de buurt. Daarnaast komen er meer demonstraties die laten zien hoe de schilder te werk ging. Het huis wordt ook verduurzaamd: de zolderverdieping wordt beter geïsoleerd en de warmte in het gebouw wordt teruggewonnen uit ventilatielucht.

Rembrandt kocht het huis aan de Jodenbreestraat in 1639, tijdens de hoogtijdagen van zijn schilderscarrière. Tijdens de twintig jaar dat de schilder in het pand woonde maakte hij een groot deel van zijn werk, zoals de Nachtwacht, in het huis. Toen Rembrandt in 1658 failliet ging, moest hij het huis noodgedwongen verkopen.