Spoor van vernieling vannacht in Hoofddorp: Twee scooters en één vuilcontainer in de fik

Meerdere branden en vernielingen teisterden Hoofddorp in de nacht van zondag op maandag. De politie vermoedt dat één groep verdachten verantwoordelijk is voor al het vandalisme. Er raakte niemand gewond.

"Het gaat om een handjevol branden en vernielingen", licht de woordvoerder van de politie toe. Op de Redenburgsingel en de Kuinderbos stonden scooters in de brand. Ook vloog er een vuilcontainer in de fik op de Klaterbos. Alle branden vonden plaats tussen één uur en kwart voor drie 's nachts en binnen een radius van zo'n anderhalf kilometer.

"Vermoedelijk is een groep verdachten verantwoordelijk voor het vandalisme", vertelt de woordvoerder van de politie. De politie doet onderzoek naar de vernielingen, maar heeft nog niemand aangehouden. Er vielen geen gewonden bij de branden.

Nieuw-Vennep

Rond twee uur 's nachts brandde twee auto's af in de Carpricciolaan in Nieuw-Vennep. Ook hiervan vermoedt de politie dat de brand is aangestoken. "Maar dit staat los van de branden in Hoofddorp", vult de woordvoerder aan.

Bekijk de locaties van de branden op de kaart hieronder.