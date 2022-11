Haarlem met acht teams naar NK Crokinole: "Die beker moet terug naar Haarlem"

Na het debakel vorig jaar op het Nederlands Kampioenschap crokinole is het komend weekend tijd voor revanche voor twee Haarlemse crokinoleteams. Daarom zijn de spelers al weken aan het trainen om die felbegeerde beker mee naar Haarlem te nemen. "We gaan winnen, die prijs moet terug naar Haarlem."

NK crokinole 2022 - NH Nieuws

Met 32 deelnemende teams (12 meer dan vorig jaar) zal het Nederlands Kampioenschap crokinole komend weekend drukker zijn dan ooit. Ook op deze derde editie is Haarlem met acht teams weer flink vertegenwoordigd. Een van die teams is The Crooks, waar dit jaar wederom de ogen op gericht zullen zijn. Vorig jaar konden ze hun titel niet prolongeren en strandden Vincent Croes en Steven Meerman in de halve finale tegen de latere winnaars. "We zullen er nu echt alles aan doen om te winnen", zegt Meerman strijdvaardig op een van de vele trainingsavonden. "Ik zet dagelijks mijn wekker om 7.00 uur om te trainen. Er is echt een ding wat telt: die felbegeerde titel weer in handen krijgen. "

Quote "We spelen mindgames, zoeken de spanning en kijken hoe daar mee om te gaan" Vincent Croes, The Crooks

In die vroege uurtjes nemen The Crooks alle facetten van het spel door. Zo wordt er getraind op de een-op-eens, situatietraining en shoot-outs. "Maar we doen ook mindgames. Dan gaan we op zoek naar spelmomenten wanneer je zenuwachtig wordt en daar moeten we dan zo goed mogelijk mee omgaan", aldus Vincent Croes. Canadees bordspel Grote man achter crokinole in Nederland is Sjoerd Diemel. Samen met Stef Schenkelaars organiseert hij het NK. Diemel ontdekte het van oorsprong Canadese bordspel tijdens een van zijn reizen en wist meteen: dat moeten we in Nederland gaan doen. Tekst gaat door onder de foto.

V.l.n.r. Steven Meerman, Maarten Rill, Vincent Croes, Sjoers Diemel - Michael van der Putten/NH Media

"Wat je merkt als mensen het spelen, is dat ze het vaak meteen ontzettend leuk vinden om te doen", vertelt Diemel die tevens de voorzitter is van de NCB, de Nederlandse Crokinole Bond. "Je merkt dan ook dat het aantal teams ieder jaar toeneemt en het is ons dit jaar gelukt om 32 teams op de been te brengen. Dat is natuurlijk ontzettend mooi voor de sport."

Op het Nederlands Kampioenschap, dat 5 november wordt gehouden, spelen teams twee tegen twee. Iedere speler krijgt zes schijfjes. Wanneer een speler het schijfje in het middelste gaatje (de toat) schiet, levert dat 20 punten op. De ring eromheen is 15 punten waard en de volgende ring is 10 punten. Als op het einde een schijfje in de buitenste ring ligt, mag je vijf punten bijschrijven. Wanneer er een steentje van je tegenstander in het spel ligt, moet je die eerst raken. Aan het einde van het spel worden alle punten opgeteld. Het team met de meeste punten wint. Tekst gaat door onder de foto.

Officieel Crokinolebord - Michael van der Putten/NH Media