Europese uitschakeling voor puntloos ZV De Zaan

ZV De Zaan heeft niet kunnen stunten in de tweede ronde van de Euro Cup. De waterpoloërs verloren alle groepswedstrijden en eindigden puntloos onderaan.

De waterpoloërs werden tweede in de eerste ronde. Ze zaten toen in een poule met Paok, Solaris, Echeyde, Ludwigsburg en Montpellier. De eerste wedstrijd tegen Strasbourg ging nipt verloren (12-9). Het was voor Pascal Jansen een weerzien met zijn oude club.

De Zaankanters gingen harder onderuit tegen Partizan Belgrado (17-11). Door de twee nederlagen was de ploeg al uitgeschakeld. De beste twee teams uit de poule gingen namelijk door. De laatste wedstrijd had geen gevolgen, maar werd wel verloren (14-10) tegen Savona.