Fietser zwaargewond na botsing op fietspad langs provinciale weg Krommenie

Een fietser is vanmiddag zwaargewond geraakt op het fietspad langs de Provincialeweg in Krommenie. Dat gebeurde door een ongeluk tussen een elektrische fiets en een scooter.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. "Er is een traumahelikopter gekomen. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht", zegt hij.

Volgens de woordvoerder is het slachtoffer ernstig gewond geraakt aan zijn hoofd.

Het fietspad is afgesloten omdat verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoek doet naar het ongeluk.