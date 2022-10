Een beetje bezorgd genieten: een laatste zomerse duik eind oktober, maar 'een beetje gek is het wel'

Nooit eerder waren de laatste dagen van oktober zó warm als nu. Gisteren was het met 22 graden recordwarmte en voelde het bijna zomers aan. Vandaag hebben zonaanbidders - al is dat waarschijnlijk voor het laatst dit jaar - ook geen klagen. Op veel plekken genoten mensen van de voorlopig laatste zwoele zomerse zondagmorgen met een plons in meer of vaart.