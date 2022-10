Slaapspullen naar Oekraïne na inzamelactie tijdens festival in Obdam

Van de opbrengst van een festival voor Oekraïne in De Brink in Obdam zijn matrassen, bedden en beddengoed gekocht. Dit is onlangs gebracht naar een opvanghuis voor gehandicapten in het Oekraïnse Dynayets.

De Brink in Obdam

Tijdens het festival dat werd gehouden op 7 mei is er door inwoners en bedrijven in Obdam in totaal 9.404 euro opgehaald. Het geld werd in juni in ontvangst genomen door de Stichting Caritas Ukraine-Holland. Deze stichting heeft een magazijn in Hensbroek en organiseert transporten met hulpgoederen naar Oekraïne. Zij brachten de spullen naar het opvanghuis. In het opvanghuis in Dynayets verblijven 160 gehandicapten, waarvan een groot deel 24-uurs zorg nodig heeft. Ze zijn erg blij met de gift. De stichting van dorpshuis De Brink hoopt dat er op deze manier bijgedragen kan worden aan het verzachten van het leed van de de mensen in het opvanghuis.