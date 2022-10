Weten de Westfriezen genoeg over hun eigen dialect?

Deze week kon je testen hoe het gesteld zit met jouw kennis over het Westfriese dialect. Resultaat? De uitslagen bij elkaar, van bijna 3.000 deelnemers, is een onvoldoende. Gemiddeld 54 procent van de vragen werd goed beantwoord.

De moeilijkste vraag was wel wat boerewater betekent. Die werd maar door 17 procent van de deelnemers goed beantwoord, namelijk dat het frisdrank is. 78 procent dacht toch echt dat boerewater melk was.

Vragen waar deelnemers minder moeite mee hadden waren wat de Westfriese woorden het krokkelt en bol betekent. 68 procent van de deelnemers wist het goede antwoord te geven bij het krokkelt, namelijk dat het licht sneeuwt. En bijna 90 procent wist dat bol, uit de zin die koekies benne bol, week betekent.

16 mensen hadden uiteindelijk 0 vragen goed. En dat waren ook deelnemers die er wel de tijd voor hadden genomen. Eén deelnemer deed er vijf minuten en negen seconden over. De snelste die ook alle vragen goed had, deed er 25 seconden over.